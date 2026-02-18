«МегаФон» сократил цифровую дистанцию для сельских территорий Красноярского края

Более трех тыс. жителей Красноярского края впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE) в сельской местности Абанского, Ачинского, Боготольского, Енисейского, Манско-Уярского, Казачинско-Пировского, Курагинского, Назаровского, Рыбинского, Большемуртинско-Сухобузимского и Дзержинско-Тасеевского муниципальных округов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Расширение покрытия LTE-сети «МегаФона» стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого при поддержке Министерства цифрового развития Красноярского края. В программу вошли малочисленные и труднодоступные населенные пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек.

Одно из таких мест – поселок Сплавной, расположенный в шести часах пути на автомобиле из Красноярска. Ближайший крупный центр — село Тюхтет — находится в 54 км. В посёлке всего семь улиц, а социальную инфраструктуру формируют школа, фельдшерско-акушерский пункт и пожарная часть. Большинство жителей занимается подсобным хозяйством и огородничеством.

Теперь абонентам «МегаФона» в Сплавном и еще в 17 населенных пунктах открылись новые возможности для образования, работы и проведения досуга. Емкость сети позволяет владельцам «зелёных» сим-карт передавать большой объем данных на комфортных скоростях. Используя гаджеты, сельчане могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета и совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Педагогам и воспитателям стало проще готовиться к занятиям и работать с цифровыми платформами, а ученикам — пользоваться электронным журналом и онлайн-курсами в школе и дома. Сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов теперь могут оперативно консультировать жителей и передавать данные коллегам даже во время выездов.

Жителям также доступны голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» наглядно показывает, как совместная работа операторов позволяет решать важную задачу — делать современные технологии доступными для всех. Мы оперативно расширяем покрытие без строительства новых базовых станций, оптимизируя затраты и инфраструктуру. Благодаря этому жители даже самых удаленных населённых пунктов получают доступ к тем же цифровым сервисам, что и в городах. За время участия в проекте нашей связью в регионе обеспечены более 26 тыс. сельских жителей», — отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

«Помимо федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в крае с 2017 г. реализуется региональная госпрограмма, где муниципальным образованиям выделяется финансирование на строительство объектов связи. Операторы связи активно участвуют в данной программе, создавая необходимую инфраструктуру связи в небольших селах и деревнях. Таким образом, совместными усилиями мы развиваем территории и улучшаем качество жизни сельчан», — сказал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.