CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС впервые запустила отечественные базовые станции «Иртея» в Курской области

МТС ввела в эксплуатацию в Курской области отечественные базовые станции «Иртея» стандарта LTE. Российское оборудование установлено на юго-востоке региона в населенных пунктах Пристенского района и обеспечивает мобильной связью и скоростным интернетом около двух тысяч курян.

Специалисты МТС расширили покрытие LTE в поселке городского типа Кировский и деревне Кривцово за счет установки телеком-оборудования отечественного производства. Теперь местные жители смогут на высокой скорости пользоваться сервисами банков и «Госуслугами», находить нужную информацию для учебы и работы, смотреть фильмы и играть в онлайн-игры. Также сеть 4G МТС покрыла важные объекты социальной инфраструктуры: ФАП, дом культуры, школу, музей.

«Запуск базовых станций отечественного производства в Курской области – важный шаг в развитии региональной телеком-отрасли. Переход на «Иртею» выполняет государственные задачи по импортозамещению и цифровизации малых сел, создавая надежную основу для расширения в регионе таких высокотехнологичных сервисов для бизнеса, как видеоаналитика, интернет вещей, системы мониторинга автотранспорта, облачные технологии. До конца 2026 г. МТС планирует подключить базовые станции «Иртея» в городах Железногорск и Щигры, а также населенных пунктах Золотухинского и Мантуровского районов», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

Запуск отечественных базовых станций в Курской области – часть масштабного общероссийского проекта по разработке, производству и введению в эксплуатацию в реальных условиях отечественных площадок LTE. До 2030 г. на сети МТС планируется установить 20 тыс. базовых станций «Иртея».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS

Топ-менеджер «Ростелекома» арестован по обвинению в создании искусственной аварии

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще