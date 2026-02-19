CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

В новом микрорайоне новая связь — «МегаФон» обновил 4G в поселке Чигири

Жители микрорайона «Европейский» в поселке Чигири теперь могут комфортно пользоваться мобильным интернетом как на улице, так и дома. Инженеры «МегаФона» усилили сеть, что позволило увеличить скорость передачи данных и обеспечить стабильный LTE-сигнал. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ранее в микрорайоне качественный 4G внутри помещений был недоступен — уверенное покрытие было только на открытом пространстве. Благодаря запуску дополнительной базовой станции, работающей в нескольких диапазонах частот, пользователи теперь могут быстро обмениваться сообщениями, фото и видеофайлами, находясь как на улице, так и в квартирах. При этом скорость мобильного интернета достигает 25 Мбит/с.

Анализ big data «МегаФона» показал, что более 40% мобильного трафика жителей микрорайона приходится на онлайн-развлечения. Находясь дома, абоненты чаще всего проводят время за просмотром фильмов и видеороликов на сервисах «Яндекса» и «Вконтакте». Обновленная инфраструктура позволяет жителям микрорайона общаться по видеосвязи, работать с облачными сервисами и онлайн-документами, а также управлять умными домашними устройствами через мобильные приложения.

«В новых микрорайонах высокий спрос на качественную мобильную связь — люди хотят смотреть видео, работать и учиться онлайн, не выходя из квартиры. Новая базовая станция в жилом микрорайоне «Европейский» решает эту задачу. Приоритетом в работе для нас является обеспечение цифрового комфорта там, где люди живут, работают и отдыхают», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Запуск современной базовой станции— это важный шаг для развития посёлка Чигири, который стремительно развивается и становится все более привлекательным для амурчан. Стабильный мобильный интернет дома — сегодня это уже базовая потребность, и важно, что бизнес откликается на запросы жителей и инвестирует в развитие территорий», — сказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Менеджер магазина выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику. Ущерб превысил $100 тысяч

Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще