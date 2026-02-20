CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС ID внедрила упрощенную авторизацию пользователей для культурно-развлекательного кластера «Остров Мечты»

ПАО «МТС», цифровая экосистема внедрила сервис «МТС ID для бизнеса» в онлайн-сервисы культурно-развлекательного кластера «Остров Мечты». Теперь гости комплекса могут пройти авторизацию в пару кликов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аутентификация доступна двумя способами: через Push-уведомление или по кнопке «МТС ID». При входе по номеру телефона пользователь получит сервисное уведомление, которое будет использовано для подтверждения входа. Второй сценарий аутентификации – бесшовный механизм проверки номера телефона. Если пользователи ранее авторизовались в сервисах МТС или на площадках партнеров компании при помощи кнопки «МТС ID», то им доступен мгновенный вход. В ином случае необходимо указать номер телефона и ввести одноразовый код из SMS-сообщения. Интеграция решения осуществляется через API, поэтому подключение занимает минимум времени и усилий со стороны клиента.

«Внедрение «МТС ID» с новыми сценариями входа – важный шаг к улучшению клиентского опыта. Мы убираем лишние этапы и запросы паролей, предлагая гостям «Острова Мечты» мгновенную и безопасную авторизацию. Для бизнеса такие способы входа обеспечивают не только лояльность пользователей, но и снижение затрат, повышая общую конверсию в авторизацию», — сказал руководитель центра бесшовности «МТС ID» Роман Аникушин.

«Для «Острова Мечты», как для высокотехнологичного пространства, ключевое значение имеет удобство гостя на каждом этапе взаимодействия. Интеграция с МТС ID значительно упрощает процесс покупки билетов, бронирования услуг и участия в программах лояльности. Мы уже сейчас видим, что новое решение повысило конверсию на 7%, что говорит об эффективности интеграции», — сказала заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты» Екатерина Лошкарева.

