CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет-доступ
|

На западе Дагестана «МегаФон» расширил покрытие

Оператор расширил покрытие в Гумбетовском районе республики. Изменения уже почувствовали жители сел Килятль, Тлярата, Старый Сивух. В последнем населенном пункте проживает менее 200 человек. Специалисты усилили покрытие, чтобы обеспечить соединение даже в таких небольших поселениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании запустила новые и модернизировала существующие базовые станции в горном районе. Благодаря этому скоростной интернет стал доступен на всей территории поселений — от жилых домов до социальных объектов, включая почтовые отделения и фельдшерско-акушерские пункты.

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи, расположенных в селах, дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи.

«С каждым годом объем онлайн-данных в Гумбетовском районе увеличивается в среднем на 10%. Мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя её под растущие потребности абонентов независимо от размера населённых пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Жители села Мехельта — административного центра района — ежемесячно расходуют более 300 Гбайт интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 50 тыс. фотографий хорошего качества. Больше всего мобильного трафика у местных жителей уходит как раз на социальные сети и мессенджеры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Huawei получила рекордную выручку несмотря на американские санкции и вытесняет Apple из Китая

Скоростное исследование стоимостью $600 выявило больше 100 «дыр» в ядре Windows

Крупнейшего оператора ЦОДов в России возглавил Давид Мартиросов

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще