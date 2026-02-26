Beeline Cloud рассказал как защитить бизнес от актуальных киберугроз

В Кибердоме прошел практический воркшоп для предпринимателей «Как начинающий хакер может остановить ваш бизнес», организованный Кибердомом совместно с Билайном и бизнес‑сообществом «Основатели». Мероприятие было ориентировано на СЕО и предпринимателей малого и среднего бизнеса и было посвящено реальным киберрискам, с которыми ежедневно сталкиваются компании.

В рамках воркшопа участники разобрали ключевые угрозы: фишинговые атаки, использование шифровальщиков, уязвимости и риски в цепочках поставок. Спикеры показали, как даже относительно простой набор инструментов в руках начинающего злоумышленника может привести к остановке бизнеса, потере данных и репутационным последствиям.

Эксперты предложили предпринимателям понятные алгоритмы первоочередных действий по защите инфраструктуры: от базовой гигиены кибербезопасности до выстраивания процессов мониторинга и реагирования на инциденты. Участники смогли задать вопросы и разобрать кейсы своих компаний, чтобы получить практические рекомендации, адаптированные под их отрасль и масштаб.

«Для предпринимателей кибербезопасность всё ещё остается зоной отложенного внимания — до первого инцидента. Задача бизнес-клуба Кибердома — переводить сложную технологическую повестку в понятный для управленцев язык и давать практические инструменты, которые можно применять на практике. Такие воркшопы позволяют директорам и основателям компаний увидеть реальные сценарии атак, задать вопросы экспертам и понять, какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы минимизировать риски для бизнеса», — поделилась Ольга Орденова, руководитель бизнес-клуба Кибердома.

Спикерами мероприятия выступили Алексей Горелкин, CEO Phisman и амбассадор бизнес‑клуба Кибердома, Алексей Баранов, основатель и СЕО Индид, и Сергей Кондратьев, директор по развитию облачного бизнеса и сервисов безопасности Beeline Cloud. Модератором встречи выступил предприниматель Денис Кутергин, сооснователь маркетплейса услуг YouDo и бизнес‑сообщества «Основатели».

«Сегодня даже небольшой бизнес становится целью атак: фишинг, кража учетных данных, ошибки в настройке облачных сервисов — всё это может остановить компанию за считанные часы. Наша задача — дать предпринимателям не абстрактную “страшилку”, а конкретный набор шагов, как проверить свою инфраструктуру, закрыть критические уязвимости и выстроить базовую защиту так, чтобы кибербезопасность перестала быть “чёрным ящиком” и стала управляемым процессом», — отметил Сергей Кондратьев, директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности Beeline Cloud.

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru