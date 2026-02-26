МТС ускорила мобильный интернет в районе Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса

МТС установила новое телекоммуникационное оборудование в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Благодаря запуску новой базовой станции скорость мобильного интернета выросла на треть в районе Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса, а также вблизи прилегающего жилого квартала.

Повышение скорости и стабильности соединения имеет особое значение для образовательного процесса. Благодаря этому учащиеся, преподаватели и жители близлежащих домов, включая ЖК «3D на Народной», получат больше комфорта при пользовании мобильным интернетом: смогут быстрее находить нужную информацию в сети, без перебоев участвовать в онлайн‑занятиях и вебинарах, эффективно работать с образовательными платформами даже при высокой нагрузке на сеть и активно использовать другие цифровые сервисы.

«Сегодня учеба и жизнь немыслимы без интернета. Именно поэтому мы запустили новую базовую станцию в Канавинском районе — чтобы студенты Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса, а также жители улицы Сергея Акимова могли без помех оставаться на связи с близкими, участвовать в онлайн‑занятиях, загружать учебные материалы. Мы усиливаем сеть там, где интернет нужен больше всего — особенно в студенческих и густонаселенных локациях. И идем дальше: разрабатываем специальные продукты для молодежи, включая удобные ИИ‑ассистенты, которые упрощают повседневные задачи. Технологии должны помогать — создавать надежную основу для учебы, работы и будущих достижений молодежи в цифровом мире», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.