Переславль в цифровом формате: 4G‑апгрейд для комфортного туризма и жизни

Десятки тысяч путешественников, приезжающих со стороны Ярославля в один из самых популярных городов «Золотого кольца», теперь смогут на 20% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы и выкладывать в сеть фотографии памятников архитектуры. Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению скорости мобильного интернета, установив новое оборудование в диапазоне 4G на окраине Переславля-Залесского. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Строительство новых объектов связи позволили усилить 4G‑покрытие в Никитской и Троицкой слободе, расположенных по обеим сторонам трассы М-8 при въезде в город. В зону улучшений попали не только комплексы храмовых сооружений: Троицкая церковь XIX века и Никитский монастырь с его церквями, колокольнями и часовнями XVI‑XVII веков, но и жилой район с обширной частной низкоэтажной застройкой с магазинами, отделением почты и гостиницами.

В ходе проведенных работ увеличилась емкость сети и значительно выросла скорость передачи данных, что позволяет местным жителям общаться со своими друзьями и близкими, работать и учиться онлайн. А путешественники и туристы, которые интересуются церковной историей России и каменным зодчеством, смогут делится контентом в соц сетях на скорости до 40 Мбит/с.

«Переславль-Залесский является местом притяжения многочисленных путешественников со всей страны. Поэтому подготовку к туристическому сезону мы начали заранее, так как с наступлением весны число туристов в этом городе «Золотого кольца» увеличивается в два-три раза. Наши аналитики проанализировали данные по трафику в различных локациях города и выявили зоны повышенной нагрузки на сеть. Затем инженеры запустили новые телеком‑объекты, которые обеспечили рост скорости мобильного интернета для местных жителей и туристов. Автолюбители, пересекающие город насквозь в направлении Москва-Ярославль, тоже смогут оценить возросшие скорости интернета и улучшенное качество связи», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Это не первое улучшение мобильной сети на маршруте «Золотое кольцо». Новое качество мобильного интернета стало доступным в Переславском районе на трассе М-8 у деревни Кулаково и поселка Ивановское, что у Вашутинского озера. Новые объекты связи позволили расширить емкость сети увеличить покрытие 4G.