Продукты «Эволюции морских цифровых технологий» включены в реестр отечественного ПО Минцифры

Компания «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ), российский разработчик специализированных систем и программного обеспечения для морской индустрии, сообщила о включении двух своих разработок в Единый реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Официальный статус программного обеспечения, разработанного в России, получили навигационная радиолокационная система Pro-Mariner Radar 5000 и специализированный радиолокационный индикатор ледовой обстановки Pro-Mariner Ice Radar 5000.

Продукты успешно прошли все этапы экспертной оценки, подтвердив свое полное соответствие требованиям, предъявляемым к отечественному ПО.

Pro-Mariner Radar 5000 (навигационная радиолокационная система, НРЛС) представляет собой современный картографический радар, который совмещает радиолокационное изображение с данными электронных навигационных карт в едином интерфейсе. Такое решение упрощает восприятие навигационной информации и повышает точность оценки обстановки. Это особенно актуально при работе в сложных погодных и навигационных условиях, поскольку обеспечивает экипажу максимальную ситуационную осведомленность.

Pro-Mariner Ice Radar 5000 (радиолокационный индикатор ледовой обстановки, ледовый радар) — это специализированное программное обеспечение. Часто называемая «ледовой приставкой» или РЛС ледового обзора, эта разработка использует уникальные алгоритмы обработки сигнала. Система способна четко выделять на экране конфигурации ледовых полей, границы каналов во льдах, торосы и другие препятствия, интегрируя эту жизненно важную информацию с электронными картами (ЭКНИС). Важно отметить, что с 1 января 2026 г. наличие радиолокационного индикатора ледовой обстановки на борту целого ряда судов, оперирующих в сложных ледовых условиях, стало обязательным в соответствии с обновленными требованиями Полярного кодекса ИМО. Продуктовое решение Pro-Mariner Ice Radar 5000 может устанавливаться как отдельный модуль, а также в составе Интегрированной навигационной системы Pro-Mariner MFD 5000.

«Включение очередных продуктов ЭМЦТ в реестр российского ПО Минцифры – важный шаг для нас, подтверждающий статус компании как надежного российского разработчика. Для нас это не просто формальность, а очевидное свидетельство технической зрелости наших разработок. Мы видим в этом наш вклад в развитие национальной цифровой экономики и обеспечении технологического суверенитета России в сфере безопасного судовождения», – сказал Владимир Пономарев, директор по развитию ЭМЦТ.

Для заказчиков и партнеров компании наличие свидетельств о регистрации ПО в реестре Минцифры означает дополнительную гарантию надежности и возможность использовать программные продукты ЭМЦТ в российских судостроительных и судоходных проектах, требующих применения сертифицированного российского программного обеспечения.