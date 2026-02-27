Россияне хотят сами собирать свой тариф как конструктор

Агрегатор мобильной связи «Экомобайл» провел исследование и выявил основные предпочтения пользователей при выборе тарифного плана. Согласно исследованию, абонентам сегодня важна в первую очередь качественная недорогая мобильная связь, а не дополнительные услуги. При этом многие хотели бы настраивать тариф индивидуально, под свои нужды. Об этом CNews сообщили представители «Экомобайл».

Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в феврале 2026 г., в опросе приняли участие 1000 респондентов (мужчины и женщины, возраста 18+, проживающие на территории России)

Главное — цена, но важна гибкость

Решающим фактором при выборе нового тарифа для трети пользователей является низкая фиксированная цена. При этом почти каждый пятый респондент (18%) ценит возможность настроить тариф под себя. Безлимит на соцсети и мессенджеры важен также для 18% опрошенных. Полезные бонусы, такие как облачные хранилища или подписки на сервисы, имеют значение для 14% абонентов. При этом большие пакеты минут и высокая скорость для стримингов оказались для пользователей менее приоритетными — 8% и 9% соответственно.

Что раздражает пользователей

Больше четверти абонентов (29%) признались, что вообще не хотят разбираться в деталях новых предложений от операторов. На непонятные условия тарифных планов, а также на сложность и дороговизну процедуры смены тарифа или оператора указали по 25% опрошенных. Еще 12% пользователей отмечают, что из-за слишком большого выбора тарифов им сложно принять решение. 9% абонентов жалуются на работу поддержки оператора.

Пользователи хотят определитель номера

Почти половина пользователей (48%) заявила, что им не нужны дополнительные услуги, а важна только сама связь. При этом среди пожеланий абонентов востребованы: определитель номера и блокировка спам-номеров — по 19%. Интерес к подпискам на видео- и музыкальные сервисы оказался низким — 9% и 10% соответственно.

Как абоненты предпочитают общаться с оператором

Несмотря на повсеместную цифровизацию, абоненты предпочитают решать вопросы при личном контакте: в салоне связи оператора (36%) или же по телефону службы поддержки (27%). При этом значительная доля пользователей (23%) ценит возможность решить все вопросы самостоятельно в приложении, а 14% обращаются за помощью через сайт.

«Результаты исследования подтверждают, что рынок мобильной связи остро нуждается в простоте и прозрачности. Абоненты устали от скрытых условий, сложных схем. Для выбора тарифа не нужно быть экспертом. Задача агрегаторов и операторов сегодня — снять с клиентов эту головную боль и предложить персонализированные и экономичные решения», — отметил Игорь Жиленко, основатель агрегатора мобильной связи «Экомобайл».