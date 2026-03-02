МТС: за 2025 год объем вложений предприятий Мурманской области в системы видеоаналитики вырос в 3,7 раза

МТС проанализировала ключевые тренды и востребованность популярных российских ИТ-решений среди компаний Мурманской области. За 2025 г. объем вложений предприятий региона в системы видеоаналитики вырос в 3,7 раза.

По приросту инвестиций бизнеса в интеллектуальное видеонаблюдение в 2025 г. Мурманская область заняла третье место на Северо-Западе, после Санкт-Петербурга и Калининградской области. Цифровые решения для организации видеонаблюдения наиболее востребованы в торговле, логистике, на промышленных и инфраструктурных объектах – как инструмент повышения безопасности, операционной прозрачности и управляемости процессов.

Устойчивую положительную динамику в регионе показали инвестиции в IoT (интернет вещей) – рост составил почти 10% год к году. Компании региона внедряют IoT-решения для мониторинга оборудования, контроля транспорта, управления ресурсами и удаленного сбора данных, что позволяет снижать издержки и повышать эффективность

«Мурманская область сегодня выступает флагманом «арктической цифровизации», превращая сложные климатические условия в драйвер технологического роста. Отечественные системы видеонаблюдения позволяют удовлетворять комплексные запросы местных предприятий. Интеллектуальная видеоаналитика – это уже давно не просто инструмент для обеспечения безопасности. На практике такие системы помогают анализировать производственные циклы на предприятиях, оптимизировать логистику, повышать безопасность и оптимизировать многие другие процессы», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.