Сеть «МегаФона» появилась в Игирме

Сотовая связь и мобильный интернет «МегаФона» впервые стали доступны жителям Игирмы Иркутской области. Оператор установил в поселке телеком-оборудование, которое поддерживает сеть четвертого поколения и обеспечивает скорости передачи данных до 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Игирма располагается в Нижнеилимском районе, вблизи реки Илим. В поселке проживают порядка восьми сотен человек, работают школа, больница и почтовое отделение. Ранее сеть «МегаФона» здесь отсутствовала, сейчас же специалисты оператора построили базовую станцию, сигнал которой покрывает всю территорию поселения, а скорости интернета достигают 30 Мбит/с.

Теперь местные жители могут созваниваться с близкими, общаться в мессенджерах, дистанционно получать государственные и банковские услуги, пользоваться стриминговыми платформами и другими цифровыми сервисами в любое удобное время. С появлением телеком-инфраструктуры открылись новые возможности для удаленной работы и онлайн-образования.

«Появление сети в поселениях, где ранее она отсутствовала, — значимый шаг к устранению цифрового неравенства. Сейчас жители Игирмы могут рассчитывать на надежное покрытие 4G — как в повседневной жизни, так и в серьезных ситуациях, когда необходимо вызвать экстренные службы или обратиться к узкому медицинскому специалисту», — сказал Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Иркутской области.

Кроме того, техническая служба «МегаФона» модернизировала оборудование в соседних Березняках, активировав дополнительный диапазон LTE. В результате увеличились интернет-скорости и емкость сети – большее количество устройств может подключаться к станции одновременно.