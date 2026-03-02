CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Омниканальный контакт-центр MANGO OFFICE добавили интеграцию с мессенджером MAX

Новинка позволяет бизнесу обрабатывать обращения клиентов в едином окне, ускорять работу операторов и повышать качество сервиса.

mango-office-pic.jpeg

MANGO OFFICE – одна из первых телеком-компаний, которая сделала готовую интеграцию с мессенджером MAX для своих клиентов.

Еще до официального релиза нового канала в Контакт-центре MANGO OFFICE крупнейший лизингодатель страны, компания «Росагролизинг», в числе первых подключила интеграцию с MAX и уже успешно принимает обращения клиентов.

Интеграция Омниканального контакт-центра MANGO OFFICE с мессенджером MAX поможет компаниям:

  • Быть на связи с клиентами 24/7 без ограничений — не терять обращения, даже при лавинообразном росте запросов
  • Гарантированно получать и доставлять сообщения через чат-бота MAX — без лимита по количеству диалогов и операторов
  • Работать без рисков в рамках требований госрегулятора
  • Увеличить продажи за счёт AI-аналитики и автоматизации
  • Обеспечить омниканальный сервис — 10+ каналов в едином окне: звонки, чаты, видеосвязь

Как работает новинка?

Раньше обращения из чат-бота мессенджера MAX обрабатывались вне Омниканального контакт-центра MANGO OFFICE.

Сотрудник тратил время на переключение между вкладками, не видел историю обращений и карточку клиента. Контролировать качество таких коммуникаций было сложно.

Теперь оператор может принимать обращения из MAX прямо в едином окне — вместе со звонками и другими каналами коммуникации. Ему не нужно переключаться и тратить время на рутину.

Вся история обращений клиента сохраняется в системе. Сотрудник видит контекст предыдущих диалогов и карточку клиента. Чат-бот отрабатывает базовые сценарии и освобождает ресурс оператора на более сложные вопросы.

Руководители получают омниканальную аналитику по работе операторов и уровню клиентского сервиса. Система позволяет контролировать KPI сотрудников и качество обслуживания по более чем 100 показателям отчётов, включая SL нового канала.

Клиенты могут оценить качество общения в чате MAX – поставить оценку после завершения диалога.

Новинка подойдет операторам и руководителям контакт-центров, отделов продаж, клиентского сервиса, логистики, технической поддержки — всем, кто работает с входящими и исходящими коммуникациями с клиентами.

