В Беляшах 4G: «МегаФон» дотянул сеть четвертого поколения до популярной у экстремалов точки

Села Джазатор, Яконур, Ябоган и Каракокша впервые получили доступ к 4G «МегаФона». Оператор запустил современный стандарт связи, благодаря которому жители и гости региона теперь могут пользоваться скоростным интернетом и цифровыми звонками VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона»

Почти каждое поселение в республике можно считать туристическим, но село Джазатор – место особенное. Оно является последним форпостом цивилизации перед дикой территорией и стратегически важным пунктом для экстремального туризма. В атласах и путеводителях село чаще указано как Беляши — именно такое название привычнее для приезжих. От Беляшей открываются маршруты к главным природным достопримечательностям региона: плато Укок с его «зоной покоя», термальным источникам «Джумалинские ключи», горному массиву Табын-Богдо-Ола и к Белухе.

Жители сел уже были обеспечены связью «МегаФона», теперь оператор развернул на территории населённых пунктов сеть четвертого поколения. Технология LTE с высокой скоростью передачи данных сделала решение повседневных задач с помощью смартфона еще более комфортной. Кроме того, абоненты могут пользоваться цифровыми звонками по технологии VoLTE – совершать голосовой вызов и при этом продолжать серфить в интернете, скорость которого останется стабильно высокой.

«Сеть четвертого поколения появилась в селах благодаря совместному использованию инфраструктуры связи, которое реализуется через партнёрство с другими мобильными операторами. Благодаря такому взаимодействию около 5,8 тыс. жителей получили новые «цифровые» возможности. Улучшения оценят и многочисленные туристы. Перед поездкой в горы пользователи смогут лучше изучить маршруты, применяя мобильные приложения навигации, проанализировать колебания погоды, поделиться красивыми фото в социальных сетях, заранее найти место для ночлега», – сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

