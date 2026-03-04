До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортонезависимость в телекоммуникациях»

Продолжается прием заявок на участие в IV Конкурсе лучших проектных практик по импортозамещению ПО и оборудования в области телекоммуникаций. Уже четвертый год проект реализуется в рамках деловой программы выставки «Связь» и призван выявить наиболее успешные российские программные и аппаратные решения, внедренные в различные сектора экономики – от промышленности и энергетики до финансов, госсектора и медицины.

Ежегодный рост числа участников подтверждает востребованность информационной поддержки проектного опыта российских технологий. Более 120 заявок было получено организаторами в прошлом году, победители и призеры приняли участие в церемонии награждения и представили свои проекты и экспертизу на главной сцене выставки «Связь-2025».

В этом году возможности для демонстрации технологических достижений будут расширены. Лауреатов ждет не только торжественное награждение, но и участие в панельной дискуссии, посвященной вызовам и перспективам импортозамещения в отрасли. Итоговые мероприятия конкурса пройдут 8 апреля в ВК «Тимирязев Центр» в рамках выставки «Связь-2026».

Номинации 2026:

Лучший проект в сфере ТЭК

Лучший проект в государственном секторе

Лучший проект в сфере здравоохранения

Лучший проект в сфере культуры и образования

Лучший проект в сфере финансов

Лучший проект в сфере промышленности

Лучший проект в сфере транспорта

Лучший проект в сфере телекоммуникаций

Кроме этого, в этом году организаторами учреждена дополнительная номинация – Самый популярный российский IT производитель 2025 года, который будет выявлен по наибольшему числу проектных внедрений среди всех конкурсных заявок.

К участию приглашаются системные интеграторы и отечественные производители, реализовавшие в 2025 году проекты в области телекоммуникаций в представленных отраслях. Прием заявок организован на сайте связьконкурс.рф и продлится до 20 марта включительно, а уже 26 марта состоится заседание экспертного жюри для оценки и определения победителей.

В составе жюри: ведущие отраслевые эксперты, представители профильных СМИ, образовательных и ведомственных учреждений, руководители ИТ-направлений крупнейших российских финансовых и промышленных организаций.

Организаторами конкурса «Импортонезависимость в телекоммуникациях» выступают российский производитель программного обеспечения и оборудования в области корпоративных коммуникаций «ФЛАТ» и широкопрофильный IT-дистрибутор «ЭЛМИР» («Электронный мир») по заказу АО «ЭКСПОЦЕНТР».