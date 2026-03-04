Иркутяне могут пройти бесплатный курс по кибербезопасности от МТС

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников». Курс поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый курс разработан с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков «МТС Защитник». Он состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них: фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и другие. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала.

«В прошлом году МТС оградила от 38,7 млн нежелательных звонков в Приангарье, заблокировав их на стадии вызова абонентов. Однако мошенники постоянно изобретают новые способы и схемы обмана и чтобы избежать неприятностей, нужно быть подготовленным. Запуск курса по кибербезопасности – это еще один наш вклад в повышение цифровой грамотности и осознанного подхода к безопасности. Мы не только предоставляем инструменты для блокировки угроз, но и обучаем людей самостоятельно их распознавать», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

МТС постоянно совершенствует систему защиты от телефонного мошенничества, добавляя новые функции для своих абонентов. Помимо развития технологий, большое внимание уделяется и просветительской работе, включающей образовательные проекты, мастер-классы по кибербезопасности на базе Альянса по защите детей и образовательного проекта «Поколение М», а также другие активности. Новый курс станет важным элементом в комплексной работе компании, цель которой – всесторонняя защита от мошенников и формирование осознанного подхода россиян к безопасности.