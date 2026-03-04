Новосибирцам расскажут, как защититься от кибермошенников

Цифровая экосистема МТС запустила для жителей Новосибирской области бесплатный интерактивный курс «Кибербезопасность: гид против мошенников». Он поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность и научиться самостоятельно распознавать уловки злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый курс разработали с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков «МТС Защитник». Курс состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы и методы психологического воздействия: фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и другие. В рамках пользователи узнают, как защититься от каждого вида обмана.

«Благодаря усилиям мобильных операторов, банков и количество спамерских и мошеннических вызовов жителям региона сократилось. Тем не менее, цифры инцидентов всё ещё внушительны: за 2025 г. МТС заблокировала почти 113 млн нежелательных звонков в адрес новосибирцев. Согласно нашим данным, мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий. Мы хотим, чтобы у пользователей выработалась привычка осознанно относиться к безопасности в сети, именно поэтому мы не только помогаем блокировать угрозы, но и учим людей самим их распознавать», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Наиболее частым сценарием телефонного мошенничества остаются аферы под видом инвестиций. Также злоумышленники активно маскируются под сотрудников курьерских служб, банков, операторов связи и иных популярных компаний.