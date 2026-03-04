Рефарминг улучшил связь в жилых кварталах Петропавловска-Камчатского

Жители Петропавловска-Камчатского и гости города теперь могут комфортно пользоваться связью 4G. Специалисты «МегаФона» завершили очередной этап рефарминга на базовых станциях. Более высокие скорости мобильного интернета теперь доступны абонентам по улицам Ларина, Тушканова, Звездной, Пограничной, Космическом проезде, а также в пригороде — поселке Нагорный. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты оператора оптимизировали действующую радиосеть: перенастроили параметры оборудования, скорректировали азимуты и углы наклона антенн, усилили мачты, а также повысили эффективность использования частотного ресурса в среднечастотном диапазоне. Это позволило расширить зону покрытия и улучшить качество связи в жилых кварталах, на транспортных артериях и в местах массового пребывания пользователей.

Модернизацию оборудования в Петропавловске-Камчатском определил рост цифровой активности абонентов за несколько последних месяцев. Согласно данным Big Data «МегаФона», с начала 2026 г. только на маркетплейсах жители Камчатки сгенерировали на 14% больше трафика, чем за этот же период годом ранее. Пик закупок пришёлся на вторую половину января: активность на сайтах начала расти с 19 января, а 29 января аналитики зафиксировали максимальные показатели. Не исключено, что жители полуострова заранее начали готовиться к весенним праздникам и заказывать подарки для родных и близких.

«Мы планомерно модернизируем сеть на Камчатке, чтобы жители региона могли пользоваться цифровыми сервисами без компромиссов в качестве. После проведённых работ качество мобильного интернета улучшилось, что особенно важно для комфортного использования популярных интернет-ресурсов: маркетплейсов, видеосервисов и онлайн-приложений», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.