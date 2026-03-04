CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Цифровая рыбалка: «МегаФон» подвел итоги зимних фестивалей подледного лова

Абоненты оператора в Хабаровском крае наиболее активно пользуются мобильной связью на зимней рыбалке. К таким выводам пришли аналитики изучив обезличенные данные с базовых станций в районах проведения популярных фестивалей подледного лова, которые в конце зимы ежегодно проходят в дальневосточных регионах, имеющих выход к морю. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты изучили поведение пользователей во время трех ключевых фестивалей зимнего сезона: «Серебряная корюшка» в Хабаровском крае, «Сахалинский лед» на Сахалине и «Народная рыбалка» в Приморском крае.

Суммарно участники трех фестивалей за телефонными разговорами провели более 30 часов и передали 3,3 ГБ данных. Более 60% этого интернет-трафика пришлось на гостей и участников «Серебряной корюшки», которая в этом году проходила уже в 21-й раз в Советской Гавани. Рыбаки в Хабаровском крае также лучше других научились совмещать разговоры по телефону и подлёдный лов — они сделали 52% потока голосового общения среди всех трех площадок.

Фестиваль «Сахалинский лед» показал 35% голосовой активности и 19% интернет-трафика. На третьем месте по цифровой активности участники «Народной рыбалки» в Приморье, которые обеспечили 13% звонков и 21% от общего объема переданных данных.

В местах проведения массовых мероприятий всегда высокий спрос на мобильную связь, поэтому инженеры оператора работают над улучшением качества сети в таких локациях. В популярных местах зимней рыбалки, расположенных вблизи населенных пунктов, регулярно проводятся эксплуатационное обслуживание и модернизация оборудования. Это позволяет обеспечивать стабильное покрытие и высокую скорость передачи данных в зимний сезон даже в условиях повышенных нагрузок.

«Мы понимаем, насколько важно для наших абонентов оставаться на связи во время отдыха, особенно в удаленных локациях. Чтобы рыбаки могли комфортно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью в сезон, мы заранее проводим подготовку оборудования. В программах развития сети компании особое внимание уделяется местам проведения массовых мероприятий», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Зимняя рыбалка — один из самых популярных видов отдыха у жителей многих дальневосточных регионов. Тематические фестивали привлекают сотни участников, которые собираются на льду, чтобы состязаться в улове и получить заряд хорошего настроения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

SpaceX пообещал запустить Starlink для смартфонов со скоростью до 150 МБ в секунду

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240