Тюменцы смогут бесплатно пройти образовательный курс по кибербезопасности

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников». Курс поможет жителям Тюменской области всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый курс разработан с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков. Он состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них: фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и другие. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала.

«В прошлом году в Тюменской области мы заблокировали почти 48 млн нежелательных звонков. Злоумышленники продолжают искать новые способы обмана, а фокус сместился на менее информированных людей. Чтобы повысить цифровую грамотность пользователей и сформировать осознанный подход к безопасности, мы реализуем комплексную программу, которая научит тюменцев самостоятельно распознавать угрозы и быть более защищенными от мошеннических действий. Уверена, в новом образовательном курсе каждый найдет для себя полезную информацию», – сказала директор МТC в Тюменской области Анастасия Михайлова.

МТС постоянно совершенствует систему защиты от телефонного мошенничества, добавляя новые функции для своих абонентов. Помимо развития технологий, большое внимание уделяется и просветительской работе, включающей образовательные проекты, мастер-классы по кибербезопасности на базе Альянса по защите детей и образовательного проекта «Поколение М», а также другие активности.

