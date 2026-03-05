CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Крутых Ключах Самары «разгрузили» мобильную сеть

В новом микрорайоне установили дополнительное оборудование связи «МегаФона». Оно позволило расширить зону покрытия LTE (4G), повысить скорость передачи данных внутри помещений и во дворах, а также оптимизировать нагрузку на существующую инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В застраивающемся микрорайоне уже проживает около 100 тысяч человек, и ввод новых домов продолжается. Семьи обустраивают свои квартиры и активно используют цифровые технологии в быту. Основная часть их времени в Сети проходит в социальных сетях и мессенджерах, а также на сервисах для просмотра видео.

Чтобы предоставить жителям доступ к онлайн-сервисам, инженеры настроили оборудование, подобрав оптимальные низко-, средне- и высокочастотные диапазоны. Решение позволило охватить сетью LTE зону радиусом до трех километров и обеспечить скорость мобильного интернета до 120 Мбит/с в квартирах, подъездах, на придомовых территориях, а также в объектах социальной инфраструктуры и магазинах.

Дополнительно была внедрена технология VoLTE (Voice over LTE), позволяющая звонить через сеть 4G. Кроме того, благодаря ее использованию повышается качество речи и скорость соединения.

«Микрорайон активно растет и заселяется, поэтому мы работаем на опережение. Новое оборудование спроектировано с запасом по емкости. Это обеспечивает стабильную связь и высокую скорость передачи данных даже при пиковых нагрузках, когда тысячи жителей одновременно выходят в Сеть из своих квартир или во время прогулок», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.

