Жительницы Татарстана генерируют в 1,5 раза больше мобильного трафика

Женщины пользуются мобильной связью заметно активнее мужчин. Такой вывод следует из обезличенной аналитики оператора «Летай» за 2025 г. При количественном преобладании абонентов мужского пола суммарно дамы в среднем в 1,5 раза больше общались по телефону и делились фото и видео с близкими. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Одно из популярных мест, где интенсивно пользуются связью, – крупные торговые центры. В выходные дни объем пакетного трафика растет на 15%. Для комфортных покупок и семейного отдыха в пиковые часы нагрузки на сеть «Летай» обеспечил равномерное покрытие связью казанского ТЦ «Арт Центр». Внутри здания была введена в эксплуатацию базовая станция, предназначенная для усиления сигнала и улучшения скорости интернета в помещениях со сложной архитектурой. Ранее подобное решение было реализовано и в других ТЦ, например «Кольцо» и «Тандем».

Работа по укреплению сети идет планомерно по всей республике. В феврале 2026 г. в Альметьевске оптимизировали работу более 40 базовых станций, а также модернизировали несколько площадок в Набережных Челнах, Бавлинском, Нурлатском, Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском и Муслюмовском районах. В результате локально средняя скорость мобильного интернета выросла на 30–50%.

