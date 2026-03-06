CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС разогнала мобильный интернет в самом научном районе Новосибирска

Цифровая экосистема МТС улучшила мобильную связь в Советском районе Новосибирска. Благодаря строительству нового и апгрейду существующего телеком-оборудования максимально возможная скорость здесь в разных локациях в среднем увеличилась на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС провели работы в разных локациях Советского района. Наиболее значимые улучшения качества связи новосибирцы смогут почувствовать на территории центральной больницы СО РАН, в микрорайоне В и Шлюзе. Самый большой прирост средней скорости (35%) наблюдается в Нижней Ельцовке.

«Стабильный и быстрый мобильный интернет — в наше время уже базовая потребность. После работ, проведенных в Советском районе, гости этой части города с еще большим комфортом смогут мгновенно делиться впечатлениями от Академгородка с друзьями или в социальных сетях, студенты — смотреть и создавать контент или учиться в любой точке района. Инноваторам и ученым быстрый мобильный интернет дает возможность работать вне стен офиса или лаборатории, общаться с коллегами и включаться в процессы по необходимости или если вдруг интересная идея пришла во время обеда или в очереди в магазине», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

