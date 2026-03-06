CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Железная связь: в городе горняков прошла 4G‑модернизация

Инженеры «МегаФона» завершили апгрейд телеком-оборудования в Железногорске, где проживают более 90 тыс. человек. Работы ускорили мобильный интернет в среднем на 15% и сделали голосовую связь надежнее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Железногорск называют городом горняков. На горно-обогатительном комбинате трудится каждый третий работающий железногорец. Около 60 лет назад это место стало центром освоения Михайловского месторождения железной руды — одного из крупнейших карьеров Курской магнитной аномалии. Залежи железной руды в самом большом на Земле железорудном бассейне так велики, что вносят свои коррективы в работу компасов и электронных устройств. Но возвращаясь домой, горняки имеют возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами.

Связисты провели апгрейд телеком-оборудования в самой густонаселенной локации города — в 13-м микрорайоне. Улучшение параметров сети могли заметить местные жители, посетители крупного торгово-развлекательного центра, спорткомплекса, а также сотрудники государственных и коммерческих учреждений, расположенных на улице Ленина.

Инженеры «МегаФона» подключили дополнительный низкочастотный диапазон, обеспечивающий повышенный радиус действия и устойчивое покрытие. После проведенных работ связь стала надежнее, а средняя скорость мобильного интернета выросла в среднем на 15% и теперь может достигать 50 Мбит/с. Это дает возможность на комфортных скоростях общаться в соцсетях, работать с онлайн-документами, пользоваться «Госуслугами» и смотреть видео в высоком разрешении.

«Мы с повышенным вниманием относимся к промышленной жемчужине нашего региона. В конце прошлого года мы прокачали связь в районе городской больницы, активировав на базовой станции среднечастотный диапазон. Это позволило повысить емкость сети и сделать более устойчивым покрытие, в том числе, внутри зданий. В первом квартале этого года мы продолжили работы по модернизации — на этот раз упор сделан на подключение низкочастотных диапазонов, чтобы расширить покрытие сети», — сказал директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников.

С начала 2026 г. в регионе были также модернизированы объекты телеком-инфраструктуры в Курске, Фатеже и в селах Клюква и Малое Городьково.

