Красноярский филиал «Ростелекома» трудоустраивает выпускников образовательного проекта «Базовая станция»

Красноярский филиал «Ростелекома» приступил к трудоустройству выпускников первого потока корпоративного образовательного проекта «Базовая станция». Из 23 участников программы восемь человек уже рассматриваются на вакансии в блоке технической инфраструктуры компании. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Проект «Базовая станция» был запущен в октябре 2025 г. в партнерстве с Красноярским колледжем радиоэлектроники и информационных технологий. Для подготовки будущих специалистов «Ростелеком» организовал инновационный учебный класс, где студенты бесплатно проходили четырехмесячную дополнительную профессиональную подготовку.

Обучение включало теоретическую часть и практические занятия на оборудовании и цифровых платформах «Ростелекома». Лекции и мастер-классы проводили сертифицированные специалисты компании и колледжа. Такой подход позволил студентам погрузиться в реальные производственные процессы.

Елена Кудина, HR-бизнес-партнер Красноярского филиала «Ростелекома»: «Команда — наша главная ценность. Мы заинтересованы в молодых талантах и готовы вкладываться в их развитие. После завершения корпоративного обучения мы предлагаем студентам официальное трудоустройство на позиции, такие как мастер по обслуживанию абонентов, инсталлятор или специалист технической поддержки. Это отличная возможность для старта карьеры в крупной компании».

Среди начинающих сотрудников наиболее востребована должность инсталлятора. Благодаря гибкому графику, работу можно совмещать с учебой.

Владислав Кругликов, студент Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий, инсталлятор сервисного центра «Ростелекома»: «К концу курса я точно знал, что хочу работать параллельно с учебой. Утром я на занятиях в колледже, а вечером подключаю услуги и сервисы для новых абонентов. Кроме технических аспектов, уже хорошо разбираюсь в предложениях компании и могу легко объяснить, например, преимущества онлайн-кинотеатра Wink или систем умного дома».

В марте 2026 г. стартовало обучение второго потока студентов по программе «Базовая станция». Его выпускники также смогут претендовать на приоритетное трудоустройство в «Ростелекоме».

«Базовая станция» — это образовательный проект «Ростелекома», направленный на подготовку студентов средне-специальных учебных заведений к трудоустройству на позиции мастеров по обслуживанию абонентов и кабельщиков. Программа разработана для учащихся 3-4 курсов технических специальностей и включает: 19 дистанционных теоретических курсов, 14 практических занятий с преподавателем, а также сертификационное тестирование, подтверждающее готовность к профессиональной деятельности.