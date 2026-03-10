«МегаФон» прокачал связь вдоль междугородней магистрали Кубани

«МегаФон» улучшил покрытие мобильного интернета вблизи трассы, соединяющей Краснодар с Кропоткиным — крупным железнодорожным центром. Автодорога протяжённостью 150 км проходит через несколько населённых пунктов и служит ключевой транспортной артерией региона.

Модернизация охватила Кропоткин, Усть‑Лабинск, станицы Васюринскую, Воронежскую, Ладожскую, Тбилисскую, Казанскую и посёлок Двубратский. Специалисты не ограничились участками автодороги: работы затронули жилые районы, объекты социальной инфраструктуры, автостанцию в Кропоткине, а также железнодорожные станции «Милованово», «Гречишкино», «Ладожская» и «Двубратский».

В ходе работ инженеры «МегаФона» установили новые и обновили существующие базовые станции с поддержкой высокочастотного диапазона. Благодаря этому скорость мобильного интернета в локациях теперь достигает 100 Мбит/с. Улучшенное покрытие делает поездки комфортнее для автомобилистов, а водителям междугородних перевозок надёжная связь помогает эффективнее ориентироваться на маршрутах и своевременно координировать действия с диспетчерами.

«Трасса “Краснодар — Кропоткин” — один из важнейших транспортных коридоров Краснодарского края, обеспечивающий связь между крупными населёнными пунктами и логистическими узлами. После модернизации оборудования скорость интернета в смартфонах абонентов выросла в 2 раза. При этом непрерывная работа по расширению территории покрытия сети LTE продолжается», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.