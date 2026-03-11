«МегаФон» усилил сеть в кожевенно-обувной столице Кировской области

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в крупном центре кожевенно-обувной промышленности Кировской области. Инженеры оператора увеличили зону покрытия и ускорили мобильный интернет до 75 Мбит/с в поселке городского типа Вахруши, где проживает около 9 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Вахруши входят в топ-100 поселений региона, где объем интернет-трафика на одного абонента выше, чем в среднем по области. Всего за год этот показатель вырос здесь на 10% и составляет более 50 ГБ на пользователя в месяц. При этом среднемесячная продолжительность голосовых вызовов на абонента увеличилась на 20%, превысив 370 минут.

Новый объект связи стал ответом на растущую нагрузку в мобильной сети. Он поможет повысить скорость мобильного интернета даже в вечерний период и в праздничные дни, когда традиционно наблюдается рост передачи данных и голосового трафика. Кроме этого, в юго-западной части увеличится территория устойчивого сигнала, включая жилые массивы и прилегающие садовые товарищества.

«Мы видим, что в небольших промышленных центрах, где сосредоточены производственные мощности, жители используют мобильный интернет не только для личных целей, но и для ведения бизнеса. Это меняет экономическую динамику поселка, делает его более открытым к новым возможностям, которые дает мобильный интернет, — сказал Александр Максимов, директор «МегаФона» в Кировской области. — Работы по развитию сети в поселке Вахруши проведены в рамках программы по улучшению покрытия в населенных пунктах с высокой плотностью экономической активности. Наша цель — не просто обеспечить связь, а создать условия для устойчивого развития территорий, когда технологии повышают уровень жизни».

Вахруши являются не только известным центром по переработке кожи и производству обуви. Здесь расположен жилой особняк купца Вахрушева, который построен по проекту вятского архитектора Ивана Чарушина. Этот дом, напоминающий замок, до сих пор считается визитной карточкой поселка и привлекает туристов. Для путешественников стабильная связь и устойчивое покрытие станут дополнительным элементом комфортного пребывания.