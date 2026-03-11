CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС обеспечила «Сахалин экспо» цифровой инфраструктурой для проведения масштабных форумов

МТС сообщает о реализации комплексного проекта по цифровизации конгрессно-выставочного комплекса «Сахалин экспо». Компания развернула на площади около 6000 кв. метров цифровую инфраструктуру, включая систему обеспечения безопасности и оборудование для проведения офлайн- и онлайн-мероприятий всероссийского и международного уровня. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для обеспечения безопасности МТС установила на территории центра «Сахалин экспо» комплексную систему видеонаблюдения с возможностью удаленного мониторинга. Всего здесь работает 55 внешних и внутренних камер, трансляция с которых интегрирована в систему «Безопасный город». Кроме того, МТС установила систему контроля и управления доступом на территорию с помощью QR-кодов и карт для участников мероприятий, что также повышает уровень безопасности комплекса.

Для создания цифрового «фундамента» «Сахалин экспо» специалисты МТС построили оптоволоконную линию связи по внешней территории комплекса и внутри трех павильонов, а также запустили высокоскоростной Wi-Fi на скорости более 100 Мбит/с, покрывающий все ключевые локации и доступный абонентам всех операторов связи – как российских, так и зарубежных.

Для проведения видеоконференций и других онлайн-мероприятий МТС подключила основные залы комплекса к российской платформе «МТС Линк» и оснастила их современными мультимедиа-системами - светодиодными экранами и профессиональным звуковым оборудованием.

«Сахалин входит в топ самых цифровых регионов России и постепенно становится одним из центров делового туризма на Дальнем Востоке. Так, с 11 по 14 марта в Южно-Сахалинске будет проходить один из важнейших форумов в области развития технологий «Цифровой маяк». Запуск такого масштабного комплекса, как «Сахалин экспо», только подтверждает роль нашего региона как флагмана культурного и бизнес-взаимодействия на востоке России. Для того, чтобы обеспечить комплексную цифровизацию такого важного объекта, мы начали работу еще в 2024 г., обеспечив сетью LTE территорию рядом с аэродромом «Пушистый» и заложив тем самым базу для будущей технологичной застройки», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

