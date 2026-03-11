CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

МТС завершила проект по интеграции защищенных частных сетей LTE на угольных разрезах Востока России

МТС внедрила частные сети Private LTE на четырех угледобывающих предприятиях, расположенных в Хакасии, Красноярском, Забайкальском и в Приморском крае. Проект позволил перевести ключевые производственные процессы — от телеметрии горной техники до управления буровзрывными работами — на защищенные беспроводные цифровые каналы. Технологическим партнером проекта выступил НТЦ «Протей».

Проект начался в 2023 г. с пилотной зоны в Хакасии, где с помощью частной сети была обеспечена работа беспилотной карьерной техники. Далее проект был поэтапно запущен в других регионах. Сети pLTE стали технологическим фундаментом для автоматизации открытых горных работ. В частности, на базе новой инфраструктуры полностью цифровизированы системы учета топлива, контроля работы экскаваторов и самосвалов. Отказ от проводных линий и неэффективных беспроводных технологий позволил сократить простои техники и повысить точность учетных данных.

В каждом регионе специалисты МТС спроектировали сеть с учетом сурового климата и специфики горных работ. Оборудование выдерживает сильные морозы и высокую запыленность, а главное – базовые станции можно перемещать вслед за техникой. Это значит, что связь остаётся устойчивой даже в самой активной зоне добычи. Все компоненты для построения ядра частной сети LTE являются полностью отечественной разработкой. Поставку решения осуществил НТЦ Протей, который уже более трех лет сотрудничает с МТС в этом направлении.

Кроме этого, сеть была интегрирована в автоматическую систему управления горными и буровзрывными работами. Теперь не нужно прокладывать кабели через опасные и подвижные участки, а все данные о проводимых работах передаются дистанционно в режиме реального времени.

«МТС продолжает укреплять свое лидерство на рынке частных сетей. Ставка делается на оборудование, подтвердившее надежность в экстремальных условиях: низкие температуры и высокий уровень запыленности предъявляют особые требования к промышленной связи. Благодаря работе частной сети гарантируется безопасность передачи данных и отсутствие помех со стороны публичных сетей. Мы видим запрос со стороны угледобывающих предприятий на использование современных технологий беспроводной связи, таких как pLTE и p5G. Следующим этапом может стать подключение удаленных участков разрезов и интеграция тяжелой техники с системами активной безопасности в единую цифровую систему управления предприятия», — отметил руководитель центра промышленной связи и отраслевой архитектуры компании МТС Павел Бахтеяров.

«В настоящее время сегмент частных сетей LTE активно развивается. За последние три года наша компания запустила более 40 проектов для построения частных сетей LTE и большую часть из них была реализована с командой МТС. Проект по внедрению четырех частных сетей LTE на угледобывающих предприятиях востока РФ стал очередной важной задачей по цифровизации промышленности, которая была успешно решена с использованием разработок нашей компании. Таким образом мы смогли внести свой вклад в цифровизацию промышленности России. Мы выражаем признательность МТС за доверие к нашим решениям и многолетнее взаимодействие в данном сегменте бизнеса», — сказал директор по маркетингу и системным исследованиям НТЦ «Протей» Владимир Фрейнкман.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет

Конференция CNews «Лоу-код/Ноу-код 2026» состоится 28 апреля. Открыта регистрация

Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

Россия потеряла телевизионный спутник. «Триколор» начал вещание с иностранного аппарата

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837