Новый уровень связи обеспечил «МегаФон» для ЖК правобережья

Восемь новых ЖК на правом берегу Новосибирска получили надежную мобильную связь и расширенные цифровые возможности от «МегаФона». Оператор установил телеком-оборудование на территории новостроек во всех районах этой части города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции построили в ответ на увеличение числа пользователей в данных микрорайонах, чтобы жители могли пользоваться высокоскоростным интернетом и качественной связью.

После проведенных работ более устойчивый сигнал стал доступен в жилых комплексах: «Онегин», «Весенний», «Топаз», «Галактика», Infinity («Инфинити»), «Мылзавод», «Плющихинский» и в квартале на улице Игарская. Теперь жители новых домов с еще большим комфортом могут записываться на прием к врачам, заказывать доставку продуктов на дом, совершать покупки на маркетплейсах, смотреть видео в высоком качестве и слушать музыку онлайн.

Оборудование работает сразу в нескольких диапазонах сети четвертого поколения. Низкочастотные позволяют распространяться сигналу на большие расстояния и с легкостью проникать сквозь препятствия. А значит качественная связь будет доступна не только на улице и в квартирах, но и на лестничных маршах, лифтовых холлах и подземных парковках. Высокочастотные диапазоны в свою очередь увеличивают пропускную способность сети. Это дает возможность для абонентов густонаселённых территорий пользоваться интернетом без зависаний даже в часы пик.

«По итогам прошлого года Новосибирская область заняла первое место по объемам построенного жилья среди сибирских регионов – введено более чем 2 млн квадратных метров общей площади. Наша компания активно расширяет сеть в новых локациях, чтобы цифровые сервисы были доступны в любой точке каждого ЖК города. Проекты в развивающихся микрорайонах особенно востребованы у молодых семей — это важный фактор, учитывая, что институт семьи стал ключевым национальным приоритетом. Мы делаем все возможное, чтобы абонентам было удобно удалённо работать, учиться, пользоваться мобильными приложениями, и, конечно, общаться с родными», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

