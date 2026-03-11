CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Югорчане с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью

МТС объявляет о запуске сервиса, который позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. «Секретарь для глухих и слабослышащих» в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Когда на телефон абонента поступает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый абонент – слабослышащий. Пользователь сервиса может отклонить звонок и сразу же получить уведомление от приложения «Мой МТС» с предложением перейти в диалоговый чат. Дальнейшее общение берет на себя голосовой помощник: искусственный интеллект в реальном времени преобразует речь звонящего в текст, который появляется на экране смартфона, а ответы пользователя, набранные в чате, мгновенно озвучиваются синтезированным голосом. При этом для ответов можно использовать как заранее заготовленные шаблонные фразы, так и любой свободный текст без ограничений.

«Сегодня инклюзивность не просто тренд, а важный показатель развития социально ответственного бизнеса и создания доступной среды. Люди из уязвимых групп зачастую оказываются неучтенными в коммуникациях, сталкиваясь с ограничением действий. С развитием искусственного интеллекта мы можем возвращать абонентам комфорт, снимать барьеры в повседневном общении. Секретарь для глухих и слабослышащих поможет людям с нарушением слуха полноценно пользоваться голосовой связью и самостоятельно принимать звонки без посредников», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.

По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 г. в России проживало более 13 млн людей с нарушением слуха, для которых телефонная связь долгое время оставалась барьером в общении. Уникальность нового сервиса заключается в том, что в отличии от других доступных решений, «Секретарь для глухих и слабослышащих» работает прямо в мобильной сети и позволяет общаться с помощью искусственного интеллекта, в основе которого лежит технология распознавания и синтеза речи от МТС.

