Для тысяч жителей Новокуйбышевска мобильный интернет стал быстрее

В жилых кварталах города-спутника Самары «МегаФон» запустил дополнительную инфраструктуру связи. Новое оборудование увеличило территорию покрытия мобильной сети в районе улиц Кирова и Дзержинского. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь уверенный сигнал доступен вблизи сквера «Голубые ели» — популярной зоны отдыха для жителей и гостей города. Также мобильная сеть охватывает прилегающую жилую застройку, включая частные дома в Южном поселке и дачном массиве «Спартак». Сотрудники оператора уделили особое внимание расширению территории покрытия LTE (4G) вблизи ближайших учебных заведений — школ и техникума.

Строительство нового объекта связи стало продолжением программы по улучшению качества связи в городе. Ранее оператор уже установил базовую станцию на Восточном шоссе, где, помимо жилой застройки, находится крупное садовое товарищество «Рябинушка». Летом, когда съезжаются дачники, интернет-трафик там вырастает в два с половиной раза. Новое оборудование распределяет нагрузку так, чтобы приложения грузились без задержек даже при большом количестве пользователей в часы пик.

Инженеры установили дополнительные объекты связи, задействовав низкие, средние и высокие диапазоны частот. Такое решение позволило охватить максимальную территорию и здания разной этажности, обеспечив скорость мобильной передачи данных до 120 Мбит/с в условиях городской застройки.

«Жители Новокуйбышевска по цифровой активности обошли даже Самару. В областной столице абонент на мобильном устройстве тратит в среднем на 5% меньше трафика в месяц, чем в городе нефтехимиков. При таких нагрузках наши приоритетные задачи — добиться полного покрытия и достаточного запаса емкости сети, чтобы стабильный сигнал был доступен для каждого жителя в любой точке города», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета

