VAS Experts и Media-Tel подтвердили технологическую совместимость решений для построения мобильного оператора

Вендоры программного обеспечения для мобильных операторов VAS Experts и Media-Tel объявили об успешном завершении тестирования технологической совместимости компонентов мобильной сети собственного производства. Результаты испытаний подтвердили функциональную совместимость решений и открывают возможности для их совместного применения у операторов связи из коробки, без долгосрочных работ по интеграции.

Интеграция решений двух компаний формирует комплексную альтернативу более дорогостоящим зарубежным и отечественным аналогам, присутствующим на рынке. Помимо этого, созданная тестовая зона может использоваться для проведения пилотных проектов (PoC) — это существенно упрощает и ускоряет процесс оценки решений для MNO и MVNO, позволяя операторам быстрее принимать технологические решения.

Тестовая зона развёрнута на мощностях VAS Experts и в точности повторяет архитектуру сети мобильного оператора. На испытательном стенде успешно проверены основные сценарии, охватывающие применение политик обслуживания и тарификации, поддержку роуминга, управление ограничениями доступа и онлайн управление ресурсами в рамках архитектуры 3GPP PCC, что подтверждает готовность решения к коммерческой эксплуатации.

В рамках стенда задействованы следующие компоненты: PGW (Packet Data Network Gateway) и PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) — решения VAS Experts, обеспечивающие шлюзовую маршрутизацию пакетного трафика и применение политик тарификации непосредственно в потоке данных. ePDG (Evolved Packet Data Gateway) — также решение VAS Experts, обеспечивающее защищённый доступ абонентов к мобильной сети через недоверенные Wi-Fi-сети (например, при VoWiFi); PCRF (Policy and Charging Rules Function) и OCS (Online Charging System) — собственные разработки Media-Tel, реализующие управление политиками предоставления услуг и онлайн-тарификацию в режиме реального времени.

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов
В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов внедрения

«Совместное тестирование с Media-Tel— важный шаг для рынка. Мы убедились, что наши решения для построения мобильной сети органично работают в связке с продуктами другого вендора. Это даёт операторам реальную возможность строить современную инфраструктуру без избыточных затрат и зависимости от единственного поставщика», — отметил исполнительный директор VAS Experts Артём Терещенко.

«Наши продукты — PCRF и OCS — изначально проектировались для работы в многокомпонентных средах, и интеграция с компонентами VAS Experts это подтвердила. Созданный стенд — не просто лабораторный эксперимент, а готовая точка входа для операторов, которые хотят быстро и без рисков оценить стек решений в условиях, максимально приближенных к боевым», — сказал генеральный директор Media-Tel Константин Левчин.

«Ростех» внедрит новую российскую цифровую радиосвязь. Она живуча, безопасна и позволяет себя прослушивать

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Москвичи массово ищут замену неработающему мобильному интернету. Скупаются стационарные телефоны и пейджеры

ПВЗ «Яндекс.Маркета» жалуются на взлом личных кабинетов и фальшивые возвраты на крупные суммы

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837