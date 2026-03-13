«Дом.ру» запустил автоподключение к своей городской Wi-Fi-сети по всей России

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» объявил о запуске автоматического подключения к сети Dom.ru Wi-Fi в Москве и еще 38 городах России. С помощью новой опции пользователи могут подключаться к публичному Wi-Fi без авторизации по номеру телефона или другим способом. Функция окажется полезной, например, при отсутствии мобильной связи.

Чтобы подключить автоматическое подключение к точкам Wi-Fi-сети, достаточно скачать приложение «Мой Дом.ру», авторизоваться в нем по номеру телефона и активировать «Автоподключение к точкам Wi-Fi». Функция позволяет перемещаться по городу и оставаться на связи без постоянного поиска доступных сетей и необходимости каждый раз проходить регистрацию.

Также можно выбрать другой вариант — настроить авторизацию по постоянному персональному паролю. В этом случае для подключения к Wi-Fi будет достаточно ввести полученный пароль. С его помощью в сети можно авторизоваться даже при отсутствии мобильной связи, когда нет возможности получить SMS для регистрации.

Обе опции доступны всем пользователям приложения, включая клиентов «Дом.ру».

«Публичный Wi-Fi остается популярным городским сервисом, и мы хотим, чтобы пользоваться им было удобно. В прошлом году добавили в приложение список ближайших точек Wi-Fi, а сейчас — автоподключение и подключение по постоянному паролю», — отметили в «Дом.ру».

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837