CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил интернет для дачников Гаврилов-Ямского района Ярославской области

Инженеры «МегаФона» построили новые телеком-объекты недалеко от дачных обществ в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Теперь ярославские дачники смогут продуктивнее проводить время на участке и не отказываться от комфорта городской жизни.

Инженеры оператора установили базовую станцию с 4G‑сигналом, который покрыл сразу несколько рядом расположенных дачных обществ. Для того, чтобы мобильный интернет оставался доступным даже вдали от станции на обширной территории, специалисты использовали низкочастотный диапазон. В свою очередь высокочастотный диапазон обеспечил быструю и стабильную передачу данных для большого количества человек.

Владельцы садоводческих товариществ «Фармация» и «Нива» теперь смогут с головой окунуться в мир растениеводства: загрузить приложения по уходу за цветами и овощами, программы для начинающих ландшафтных дизайнеров, обмениваться фотографиями богатого урожая в чатах или искать рецепты для заготовок на зиму. А вечером быстрый интернет упростит организацию отдыха — можно посмотреть фильмы или провести время за видеоиграми.

В зону покрытия новой телеком-инфраструктуры попадает и участок Староярославского шоссе. Это одна из трасс дублеров федеральной М-8 в этом районе области. Ёмкости новой базовой станции достаточно, чтобы автопутешественники могли комфортно пользоваться банковскими приложениями, электронными картами, а также общаться быстро загружать фотографии и видео из поездок по окрестностям.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

«Ежегодно, весной и летом, мы наблюдаем сезонную миграцию ярославцев на дачи. Параллельно с этим в садовых обществах взлетает потребление мобильного трафика. Мы ориентируемся на то, чтобы обеспечить абонентам привычный городской комфорт, в какой бы локации за пределами Ярославля они не находились. Работы проводили заранее в начале весны, чтобы к началу дачного сезона всё было готово: сигнал стабилизировали и ускорили мобильный интернет до 50 Мбит/с», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Также в зону обновлённого оборудования вошли не только дачные участки, но и поселки Ясеневка и Мичуриха, железнодорожная станция Коромыслово, а также деревня Лихачево.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837