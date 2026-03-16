CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет-доступ
|

МТС ускорила домашний интернет в Воронеже в пять раз

Компания МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Воронеже. В результате расширения телеком-инфраструктуры около 40 тыс. воронежских семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости в пять раз выше стандартной. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС модернизировали сеть фиксированного интернета во всех районах Воронежа. Скоростной домашний интернет и цифровое ТВ стали доступны жителям многоквартирных домов и ЖК на Московском и Ленинском проспектах, по улицам Ростовская, Переверткина, 9 января, Владимира Невского, Туполева, Беговая, Генерала Лизюкова, Челюскинцев и многих других.

Воронежцы смогут пользоваться домашним интернетом со скоростью в пять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Новая сеть гарантирует стабильное соединение даже в часы пиковой нагрузки, позволяя всей семье одновременно смотреть потоковое видео в высоком качестве, загружать «тяжёлые» файлы, вести стримы и играть онлайн. Также новая скорость открывает возможность для подключения и использования сервисов видеонаблюдения, охранной сигнализации и других цифровых решений умного дома.

«Интернет-трафик, потребляемый воронежцами, постоянно растет. Мы отмечаем увеличивающийся спрос на качественный и надежный домашний интернет. При этом почти 40% потребляемого воронежцами контента приходится на обучающие материалы и видео. Для того, чтобы обеспечить жителей доступом к высоким скоростям, мы продолжим системно развивать фиксированную сеть в регионе», – сказал директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837