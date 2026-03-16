МТС ускорила домашний интернет в Воронеже в пять раз

Компания МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Воронеже. В результате расширения телеком-инфраструктуры около 40 тыс. воронежских семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости в пять раз выше стандартной. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС модернизировали сеть фиксированного интернета во всех районах Воронежа. Скоростной домашний интернет и цифровое ТВ стали доступны жителям многоквартирных домов и ЖК на Московском и Ленинском проспектах, по улицам Ростовская, Переверткина, 9 января, Владимира Невского, Туполева, Беговая, Генерала Лизюкова, Челюскинцев и многих других.

Воронежцы смогут пользоваться домашним интернетом со скоростью в пять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Новая сеть гарантирует стабильное соединение даже в часы пиковой нагрузки, позволяя всей семье одновременно смотреть потоковое видео в высоком качестве, загружать «тяжёлые» файлы, вести стримы и играть онлайн. Также новая скорость открывает возможность для подключения и использования сервисов видеонаблюдения, охранной сигнализации и других цифровых решений умного дома.

«Интернет-трафик, потребляемый воронежцами, постоянно растет. Мы отмечаем увеличивающийся спрос на качественный и надежный домашний интернет. При этом почти 40% потребляемого воронежцами контента приходится на обучающие материалы и видео. Для того, чтобы обеспечить жителей доступом к высоким скоростям, мы продолжим системно развивать фиксированную сеть в регионе», – сказал директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.