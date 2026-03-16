Sitronics Group сохраняет позиции в топ-3 крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по версии CNews

Российская ИТ-компания Sitronics Group удерживает лидирующие позиции в обновленном рейтинге CNews Telecom и демонстрирует рост выручки год к году в 10,41%.

Аналитики CNews распределяли места, основываясь на данных о финансовых результатах компаний от реализации проектов для операторов связи за 2024 год. Данные предоставили 72 организации. Sitronics Group с выручкой от проектов в телекоме в 8 843 млрд рублей вошла в первую пятерку, при этом сохранив место в тройке лидеров.

Ключевая причина, как и в других сферах, – импортозамещение программных и аппаратных решений, в частности, реализация проектов для заказчиков-субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
«Сейчас мы видим, что компании точечно размораживают отложенные ранее проекты. В частности, приступают к модернизации сетей передачи данных и радиосети с применением оборудования отечественных производителей. Также проекты затронули транспортные сети для мобильной связи, которые обеспечивают высокоскоростную передачу данных», – сказал директор департамента сервиса Sitronics Group Алексей Григорьев.

Sitronics Group выступает ключевым интегратором и поставщиком решений в области услуг связи и видеонаблюдения. Компания реализует проекты по цифровизации объектов инфраструктуры государственных и частных заказчиков, и поставляет клиентам практически любое ПО и оборудование, включая собственные разработки, а также может осуществлять удаленную техническую поддержку клиентской программной инфраструктуры.

