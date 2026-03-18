CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» модернизировал сеть в населенных пунктах Кирсановского округа в Тамбовской области

«МегаФон» модернизировал сеть четвёртого поколения более чем для 16 тыс. жителей Кирсановского округа в Тамбовской области. Изменения позволили расширить радиус действия сигнала в городе Кирсанове, посёлке Моршань, селах Ленинское и Молоканщина.

Запуск низкочастотного слоя LTE позволил распространить уверенный сигнал сети на расстояние до 10 км. Благодаря повышенной проникающей способности качество мобильного интернета улучшилось внутри домов и социальных учреждений.

Жители Кирсановского округа смогут общаться в социальных сетях, смотреть видео на комфортной скорости и слушать музыку, проходить онлайн-обучение и повышать свою квалификацию, а также решать рабочие задачи дистанционно, что особенно важно в небольших населённых пунктах.

Работы затронули улицу Школьную в Кирсанове, а также посёлок Моршань и сёла Ленинское и Молоканщина. Отметим, что село Ленинское известно как «Ирская коммуна», которая была образована в 1922 г. прибывшими реэмигрантами из Америки и Австралии в поместье княгини Оболенской.

«Мы увеличили радиус действия сети в четырёх локациях Кирсановского округа. Теперь местные жители могут пользоваться мобильным интернетом на комфортных скоростях в небольших населённых пунктах, где ранее сигнал мог быть недостаточно стабильным. Модернизация телеком-сети позволяет тамбовчанам обращаться за необходимыми цифровыми услугами даже в самых удалённых точках региона», — сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

