МТС разогнала LTE на родине якутской литературы

МТС усилила сеть в административном центре Таттинского улуса – селе Ытык-Кюель. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета на территории села увеличилась на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили телеком-оборудование в дальнобойном диапазоне LTE900, который имеет увеличенный радиус покрытия, что особенно актуально в условиях сельской местности. После усиления сети доступ к ускоренному мобильному интернету получили более семи тысяч жителей Ытык-Кюеля.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Село Ытык-Кюель считается «колыбелью якутской культуры». Оно знаменито своими музеями, богатым культурным наследием и является родинoй выдающихся якутских деятелей культуры, искусства и литературы, в частности первых трех якутских писателей-просветителей А.Е.Кулаковского, Н.Д.Неустроева и А.И.Софронова. Мобильный интернет МТС на высокой скорости стал доступен на территории Республиканского литературно-художественного музея-заповедника «Таатта», который является центром сохранения истории Якутии, в картинной галерее Национального художественного музея, в первом Народном театре в республике им. П. А. Ойунcкого, а также на площади Победы и других исторических локациях села.

«Несмотря на удаленность села от столицы республики – около 300 км – Ытык-Кюель вносит вклад в развитие культуры и туризма региона. При этом здесь идет активное строительство жилья и развитие торговой сети, превращая село в современный экономический хаб района. Мы, в свою очередь, планомерно развиваем сеть в таких ключевых для республики населенных пунктах, чтобы жители и гости села могли с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами. Уверен, это поможет популяризировать национальное достояние и традиции Якутии, которое здесь находится, а также создавать и продвигать туристические проекты для привлечения гостей в улус», — сказал директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

