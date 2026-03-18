Цифровые советы на скорости 50 Мбит/с — для саровских дачников разогнали интернет

В преддверии садово‑огородного сезона инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в крупнейшем садовом обществе города Сарова. Около тысячи дачников смогут повысить урожайность благодаря оперативным онлайн-рекомендациям и более разнообразно проводить время на садовом участке. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора установили базовую станцию с 4G‑сигналом, который покрыл территорию садового общества «Союз». Для того, чтобы мобильный интернет оставался доступным на обширной территории и проникал в помещения садовых домиков, специалисты использовали низко и среднечастотный диапазоны. Это позволяет расширить радиус покрытия сети на 5‑10 километров.

Работы проводили заранее в самом конце зимы, чтобы к весне все было готово: сигнал стабилизировали и ускорили мобильный интернет до 50 Мбит⁄с.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Сотрудники Федерального ядерного центра и члены их семей теперь в свободное от работы время могут с головой окунуться в мир растениеводства: загрузить приложения по уходу за цветами и овощами, программы для начинающих ландшафтных дизайнеров, обмениваться фотографиями богатого урожая в чатах или искать рецепты для заготовок на зиму. А вечером быстрый интернет упростит организацию отдыха — можно посмотреть любимые фильмы в онлайне или провести время за видеоиграми.

«Для большинства нижегородцев дача становится возможностью переключиться с серьезной и ответственной работы, побыть наедине с природой и помедитировать. Без сомнения, связь и мобильный интернет добавит им комфорта, тем более что дачники сейчас заметно молодеют. Наши исследования показали, что каждый третий посетитель сайтов по садоводству относится к возрастной категории от 35 до 54 лет, а рост интереса к этим платформам среди подростков увеличился на 36%. Высокоскоростной мобильный интернет поможет молодежи с большим комфортом проводить время на природе рядом с близкими», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Другие материалы рубрики

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Арабский шейх по итогам акционерного конфликта стал совладельцем Veon

Nvidia возобновила производство чипов H200 для китайского рынка

90-е возвращаются: россияне увеличили длительность голосовых вызовов из-за проблем с интернетом в Москве

Последний день регистрации на конференцию CNews «Российские ERP-системы»

В России введут особые меры для дата-центров, чтобы поддержать развитие ИИ

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
