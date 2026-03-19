МТС обеспечила бесшовным покрытием LTE Байкальский тракт

МТС расширила сеть LTE на Байкальском тракте. В результате установки дополнительного телеком-оборудования автомобилистам стал доступен высокоскоростной интернет МТС на территории всей автодороги от Иркутска до Листвянки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели работы по выявлению «белых пятен» на трассе и установили новые базовые станции на шести участках Байкальского тракта. В результате все 65 километров автодороги, соединяющей Иркутск с поселком Листвянка, теперь обеспечены непрерывным покрытием мобильного интернета МТС со средней скоростью 50 Мбит/с.

Скоростной мобильный интернет МТС теперь доступен в районе Патронов, где идет активное строительство коттеджных поселков, СНТ и баз отдыха. Новая сеть LTE появилась также на 21 км автодороги в районе Еловой пади, на 27 км, где расположены дачные участки и 35 км в районе поселка Дорожный и деревни Бурдаковка, которые находятся на берегу залива Ангары. Кроме этого, высокоскоростная сеть МТС теперь есть на отрезках трассы вблизи поселка Большая речка и в районе пади Косая. Обновленные скорости помогут автомобилистам и отдыхающим в этих местах с большим комфортом использовать цифровые сервисы.

«Десятки тысяч жителей Приангарья и гостей региона круглый год выбирают Байкальский тракт, чтобы добраться до озера или отдохнуть на турбазах на заливах Ангары. В пути и на отдыхе самое главное – это надежная связь, которая дает безопасность и удобство. Трасса вошла в нашу программу развития сети в регионе, и мы запустили проект по бесшовному покрытию высокоскоростным интернетом на территории всего Байкальского тракта. Уверен, что теперь путь на Байкал для отдыхающих станет еще комфортнее и приятнее», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Ранее МТС установила телеком-оборудование LTE на 39 км Байкальского тракта, на котором находится поселок Бурдугуз и одноименный парк-отель, а также в районе санатория «Электра». Высокоскоростной мобильный интернет МТС «включила» также вблизи этнографического музея «Тальцы» и поселка Никола, где сосредоточены туристические гостевые дома и находится спортивный комплекс Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.