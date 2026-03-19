МТС ускорила мобильный интернет в поселке энергетиков

МТС улучшила покрытие мобильной сети в поселке Ясногорск Оловяннинского округа. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования на треть увеличилась скорость мобильного интернета и емкость сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зоне покрытия обновленной сети центральные и отдаленные жилые районы Ясногорска, а также школа, детские сады, районная больница, культурно-досуговый центр, социальные и спортивные учреждения, магазины и офисные помещения. Качественная связь позволит больше узнать об уникальных местах и объектах, например, крупнейшей тепловой электростанции в регионе Харанорской ГРЭС, а путешественникам проложить маршрут к туристическим объектам края.

Новое качество связи МТС также позволяет общаться при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в соцсетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

«Мы развиваем сетевую инфраструктуру в регионе и улучшаем качество связи, уделяя внимание локациям с активным потреблением трафика. Так, недавно мы провели работы и добавили скорость мобильного интернета в поселках Ключевский, Хохотуй и городах Краснокаменск и Могоча, чтобы жители гости края, всегда оставались на связи с близкими и друзьями. Быстрый интернет способствует развитию региона во многих сферах, от производственного сектора до внутреннего туризма», — сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.