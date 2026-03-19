Южноуральцам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi во флагманских салонах собственной розничной сети в Челябинске, Миассе и Сатке.

Сеть бесплатного Wi-Fi от МТС открыта для всех желающих — подключиться к ней могут абоненты любых операторов. Точки доступа расположены в ключевых салонах связи МТС в региональной столице по адресам ул. Кирова, д. 11, ул. Степана Разина, д. 9, и на Краснопольском пр., д. 17Б. Дополнительно МТС развернула бесплатный Wi-Fi в салонах, расположенных в горнозаводской зоне региона – Миассе и Сатке.

Для подключения к сети достаточно пройти простую авторизацию по номеру телефона. Доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с позволяет южноуральцам и гостям региона решать срочные вопросы вне зависимости от внешних обстоятельств – вызывать такси и пользоваться онлайн-банкингом, а также другими привычными онлайн-сервисами.

«Мы постоянно работаем над созданием комфортной городской среды на Южном Урале, используя доступные нам инструменты – телеком-инфраструктуру и ИТ-решения. Обеспечение стабильной передачи данный и подключение к онлайн-ресурсам стало одним из приоритетных направлений. Мы не только расширяем покрытие сотовой связью по всей Челябинской области и подключаем многоквартирные дома к фиксированной сети, но и запускаем в наших салонах точки Wi-Fi. Они уже доступны в городах на западе региона – Сатке и Миассе, а также в ключевых локациях Челябинска, например, вблизи железнодорожного вокзала», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Другие материалы рубрики

Зря покупали? Смартфоны россиян будут несовместимы с местными 5G-сетями

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
