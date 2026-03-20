«Пилар» инвестировала 700 млн рублей в развитие инфраструктуры юга России

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, по итогам 2025 г. направила 700 млн руб. на развитие инфраструктуры АМС на юге и Северном Кавказе. Компания обновила действующее оборудование в регионах присутствия и ввела в эксплуатацию около 1,4 тыс. башен связи – это 22% от общего количества опор коммуникаций, построенных «Пилар» в стране за прошлый год.

Инвестиции в размере 700 млн руб. были направлены на комплексное развитие сетевой инфраструктуры юга и Северного Кавказа. Компания обновила действующие антенно-мачтовые сооружения, провела работы по расширению сервисных мощностей, а также построила порядка 1,4 тыс. новых опор коммуникации, включая объекты на земле и кровлях зданий. Часть проектов была реализована в труднодоступных районах, на участках вдоль ключевых транспортных маршрутов, а также в зонах с высоким потенциалом экономического развития.

В целом по стране «Пилар» сохранил высокие темпы строительства: по итогам 2025 г. компания ввела в эксплуатацию более 6,4 тыс. башен. В топ по объемам стройки вошли регионы Юга и Северного Кавказа, Черноземья, Урала и Сибири.

В текущем году инфраоператор продолжит работу в рамках долгосрочной стратегии развития. В приоритете – расширение присутствия по стране, увеличение количества коммерческих партнеров среди ИТ-компаний, деятелей лесохозяйственной, сельскохозяйственной областей и других, а также поддержка высокого темпа строительства на юге и Северном Кавказе.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара», сказал: «Юг и Северный Кавказ – это территории с высокой динамикой развития, где инфраструктура связи является одним из ключевых факторов экономического развития. Для нас важно не просто наращивать объемы строительства, а формировать устойчивую и гибкую среду, готовую к подключению различных отраслей. Мы видим, как растет роль совместного использования инфраструктуры, и последовательно развиваем эту модель в регионах. Это позволяет снижать барьеры для выхода новых игроков и ускорять запуск проектов. В дальнейшем мы продолжим фокусироваться на качестве инфраструктуры и эффективности взаимодействия с партнерами».

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2, отметил: «Сотрудничество с "Пилар" позволяет нам совместно развивать инфраструктуру в регионах присутствия T2 на юге и Северном Кавказе. Благодаря таким партнерским проектам мы ускоряем процесс строительства новых объектов и создаем дополнительные возможности для подключения цифровых сервисов в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, а также Республике Адыгее. В первую очередь это отражается на удобстве и качестве услуг для абонентов, делая связь более стабильной и доступной. Наша цель – продолжать взаимодействие с "Пилар", чтобы совместные инициативы приносили реальную пользу жителям регионов и представителям бизнес-сообщества».