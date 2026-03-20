CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура
|

«Пилар» инвестировала 700 млн рублей в развитие инфраструктуры юга России

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, по итогам 2025 г. направила 700 млн руб. на развитие инфраструктуры АМС на юге и Северном Кавказе. Компания обновила действующее оборудование в регионах присутствия и ввела в эксплуатацию около 1,4 тыс. башен связи – это 22% от общего количества опор коммуникаций, построенных «Пилар» в стране за прошлый год.

Инвестиции в размере 700 млн руб. были направлены на комплексное развитие сетевой инфраструктуры юга и Северного Кавказа. Компания обновила действующие антенно-мачтовые сооружения, провела работы по расширению сервисных мощностей, а также построила порядка 1,4 тыс. новых опор коммуникации, включая объекты на земле и кровлях зданий. Часть проектов была реализована в труднодоступных районах, на участках вдоль ключевых транспортных маршрутов, а также в зонах с высоким потенциалом экономического развития.

В целом по стране «Пилар» сохранил высокие темпы строительства: по итогам 2025 г. компания ввела в эксплуатацию более 6,4 тыс. башен. В топ по объемам стройки вошли регионы Юга и Северного Кавказа, Черноземья, Урала и Сибири.

В текущем году инфраоператор продолжит работу в рамках долгосрочной стратегии развития. В приоритете – расширение присутствия по стране, увеличение количества коммерческих партнеров среди ИТ-компаний, деятелей лесохозяйственной, сельскохозяйственной областей и других, а также поддержка высокого темпа строительства на юге и Северном Кавказе.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов
Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов безопасность

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара», сказал: «Юг и Северный Кавказ – это территории с высокой динамикой развития, где инфраструктура связи является одним из ключевых факторов экономического развития. Для нас важно не просто наращивать объемы строительства, а формировать устойчивую и гибкую среду, готовую к подключению различных отраслей. Мы видим, как растет роль совместного использования инфраструктуры, и последовательно развиваем эту модель в регионах. Это позволяет снижать барьеры для выхода новых игроков и ускорять запуск проектов. В дальнейшем мы продолжим фокусироваться на качестве инфраструктуры и эффективности взаимодействия с партнерами».

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2, отметил: «Сотрудничество с "Пилар" позволяет нам совместно развивать инфраструктуру в регионах присутствия T2 на юге и Северном Кавказе. Благодаря таким партнерским проектам мы ускоряем процесс строительства новых объектов и создаем дополнительные возможности для подключения цифровых сервисов в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, а также Республике Адыгее. В первую очередь это отражается на удобстве и качестве услуг для абонентов, делая связь более стабильной и доступной. Наша цель – продолжать взаимодействие с "Пилар", чтобы совместные инициативы приносили реальную пользу жителям регионов и представителям бизнес-сообщества».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов

Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России

В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора

Конференция «Low-Code и No-Code 2026» состоится 28 апреля

Зря покупали? Смартфоны россиян будут несовместимы с местными 5G-сетями

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/