В Пермском крае камеры «Ростелекома» будут контролировать досрочный этап ЕГЭ-2026

«Ростелеком» в Пермском крае оснастил современной системой видеонаблюдения пункты проведения (ППЭ) досрочного этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Аттестация стартует 20 марта и продлится месяц. Специалисты цифрового провайдера установили 36 IP-камер — не менее двух в каждом ППЭ. Дополнительно 16 устройств смонтировано в региональном центре обработки информации (РЦОИ). Там происходит проверка экзаменационных материалов, а также работают эксперты предметных и апелляционных комиссий.

Елена Павлова, начальник отдела министерства образования и науки Пермского края, сказала: «В этом году в Пермском крае на досрочный период сдачи ЕГЭ зарегистрировалось 14 человек. Среди них — учащиеся 11 классов и студенты учреждений среднего профессионального образования, а также один выпускник прошлых лет. У всех есть уважительные причины для аттестации в ранние сроки. Отдельно стоит отметить, что современные технологии, такие как система видеонаблюдения, обеспечивают честность и объективность проведения экзамена».

Камеры фиксируют участников процесса, а также зоны печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. При этом персональные данные и содержание заполненных бланков регистрации остаются конфиденциальными. Архив видеозаписей ЕГЭ-2026 будет храниться в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2027 г.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком», отметил: «У нашей компании большой опыт в реализации масштабных государственных проектов, в том числе в сфере образования. В Прикамье мы уже много лет обеспечиваем видеоконтроль на экзаменах. Система видеонаблюдения для досрочного этапа ЕГЭ-2026 полностью готова: проведено тестирование, а дежурные специалисты будут оказывать круглосуточную техническую поддержку. Использование современных оптических каналов связи и интеллектуальных технологий позволило вывести процесс проведения ЕГЭ на качественно новый уровень надежности и справедливости. Машинное зрение самостоятельно анализирует видеопоток, выявляя возможные нарушения и уведомляя наблюдателей, что гарантирует объективность результатов».

Данные из аудиторий будут транслироваться в режиме реального времени на портал «Смотри ЕГЭ». В дни аттестации специалисты «Ростелекома» обеспечат круглосуточный контроль работы системы видеонаблюдения, а также предоставят техническую поддержку сайта онлайн-трансляций и защиту сети от хакерских атак.

Государственные экзамены в 2026 г. пройдут в три этапа: досрочный с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля и дополнительный с 4 по 25 сентября.

