«МегаФон» прокачал LTE на востоке Ставрополья

В нескольких населенных пунктах Нефтекумского и Курского округов края «МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования. Благодаря этому максимальная скорость мобильного интернета в гаджетах жителей увеличилась на 10% и составила около 65 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» расширили частотный спектр в диапазоне 2100 МГц в поселках Затеречном и Зункарь, а также в селе Уваровском. Инженеры подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это позволяет выходить в Сеть, работать с приложениями и получать информацию в любой точке поселений.

В районе контент теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов. За прошедшие 2,5 месяца обладатели зеленой сим-карты стали потреблять на 13% больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитика «МегаФона» показала, что ежемесячно каждый клиент, в среднем, использует около 25 ГБ. Этого хватит, чтобы загрузить на специализированных сервисах до 15 фильмов для просмотра как дома, так и в длинной дороге.

«По информации наших аналитиков, нагрузка на сеть в этой части региона повышается именно весной. Интернет необходим для загрузки и отправки данных, получения государственных услуг, обучения и развлечений. Мы подготовились к пику потребления и развернули строительство и модернизацию телеком-инфраструктуры. Скорость загрузки уже стала быстрее не только в крупных селах и аулах на востоке, но и в десятке других небольших населенных пунктов», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Также «МегаФон» подготовился к жаркому летнему сезону (уже в июне в этих местах столбик термометра может подняться до 40°C) и обновил климатическое оборудование. Оно обеспечивает абонентам стабильный сигнал, независимо от погоды.

