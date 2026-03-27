МТС закрыла «белые пятна» на Объездном шоссе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила зону покрытия голосовой связи и LTE-сети на участке Объездного шоссе в пригороде Читы. Новая базовая станция закрыла «белые пятна» на участке магистрали соединяющей федеральные трассы Чита-Забайкальск-госграница КНР и Иркутск-Улан-Удэ-Чита с высоким автомобильным трафиком. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новую базовую станцию на участке Объездного шоссе недалеко от коттеджного поселка «Солар». Телеком-оборудование обеспечило в этом районе ковровое покрытие связью LTE с высокоскоростным интернетом. Объездное шоссе – основная трасса на въезде в Читу, позволяющая сократить время в пути к отдалённым и спальным районам краевой столицы, а также магистраль направляет автомобильные потоки на два транспортных кольца, соединяющих федеральные автотрассы. По данным регионального правительства, в пиковые часы трафик достигает более 11 тысяч автомобилей в сутки.

В результате проведннных работ автомобилисты и пассажиры получили доступ ко всем цифровым сервисам, в том числе для навигации и развлечений в пути. Пользователи могут оставаться на связи с близкими, находясь в пути на всей протяженности участка трассы, а при необходимости связаться с экстренными службами.

«Мы продолжаем работы по обеспечению скоростной LTE-сетью на одной из самых популярных трасс у жителей Забайкалья и путешествующих по региону. Объездной трассой круглый год пользуются грузо- и пассажироперевозчики, жители Читы и пригорода, особенно трафик вырастает к выходным и праздничным дням. Развитие инфраструктуры на таком оживленном участке облегчает коммуникацию и повышает безопасность всех участников дорожного движения», — сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники Бизнес

Ранее МТС ускорила мобильный интернет LTE в городах Краснокаменск, Борзя, поселке Агинское и других населенных пунктах Забайкальского края.

Другие материалы рубрики

Уходит целая эпоха. Гигантская страна хоронит сотовые сети, без которых не работают телефоны легендарные Nokia и умные устройства

В России появится новый «убийца» Starlink стоимостью почти 30 миллиардов

Сбежавшая из России Samsung за год заработала в стране полмиллиарда на исследованиях и разработках

Власти попытались продать национализированного интернет-провайдера за полмиллиарда, но не тут-то было

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Мошенники атакуют банковские приложения россиян ботами для массовых кибератак

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
