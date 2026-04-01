CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Электроника
|

«Октава ДМ» разрабатывает микрофонный модуль для спутниковой связи с предобработкой речи

Производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» объявила о разработке микрофонного модуля для спутниковой связи с предобработкой речи.

Данное решение связано с развитием в России рынка спутниковой связи для смартфонов. 31 марта Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила полосы частот для создания отечественных систем «смартфон-спутник». Речь идет о технологии Direct-to-Device (D2D), которая позволяет абонентам мобильных сетей оставаться на связи вне зоны покрытия наземных базовых станций, в том числе при авариях и чрезвычайных ситуациях.

Генеральный директор «Октава ДМ» Любовь Стальнова отметила, что развитие D2D-связи формирует новый сегмент телеком-рынка, где ключевую роль играет качество передачи речи в условиях низкой пропускной способности и нестабильного сигнала: «Решение ГКРЧ открывает для нас возможность занять нишу в формирующейся инфраструктуре спутниковой связи, предложив технологии, адаптирующие голос к передаче через узкополосные каналы. Специалисты «Октавы» уже ведут разработку решений для предварительной обработки аудио — шумоподавления, сжатия и повышения разборчивости речи непосредственно на устройстве пользователя».

Разработка микрофонного модуля ведется с учетом требований к использованию отечественного оборудования и электромагнитной совместимости, определенных ГКРЧ в рамках выделенных частотных ресурсов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

