CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект
|

«МТС Линк» добавил новые ИИ-функции в сервис «Формы»

«МТС Линк», разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, добавил в сервис для тестов и опросов «Формы» облако слов. Интерактивный формат помогает участникам вебинаров и встреч наглядно видеть общий результат, а ведущим — лучше понимать аудиторию. Также в сервисе появился фильтр нецензурных слов для ответов. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Облако слов — новый формат работы с открытыми вопросами в «МТС Линк Формах». Искусственный интеллект обрабатывает ответы и выводит результаты в виде облака: чем чаще встречается слово, тем крупнее текст. Система автоматически объединяет совпадающие по значению понятия и исключает нецензурную лексику, чтобы итог оставался ясным и корректным. Такой способ визуализации помогает быстро выявить мнение аудитории и подходит для разных сценариев — от вовлечения участников в начале занятия до подведения итогов.

В «МТС Линк Формах» также появился фильтр нецензурных слов в ответах на открытые вопросы. При показе результатов такие варианты скрыты от слушателей, но доступны организатору в исходном виде. Функция исключает необходимость в дополнительной ручной модерации и помогает поддерживать комфортную атмосферу для всех участников мероприятия.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

«При организации онлайн-обучения одной из ключевых задач остается вовлечение аудитории в условиях усталости от цифрового контента. Мы видим запрос рынка на интерактивные форматы и последовательно развиваем продукты в этом направлении. Например, в «МТС Линк Формах» за год появилось много новых возможностей, в том числе инструмент для создания квизов. С его помощью можно проводить на занятиях серии опросов с общим рейтингом участников. Новые возможности развивают этот подход: благодаря им проверка знаний занимает меньше времени, а обучение становится более наглядным и управляемым», — отметил руководитель бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Евгений Ленский.

Сервис «МТС Линк Формы» предназначен для сбора обратной связи и работы с аудиторией во время обучения или внешних онлайн-мероприятий. С его помощью можно вовлекать участников в процессе занятия, проводить опросы, тесты и комплексную проверку знаний и получать результаты в режиме реального времени. Формы можно запускать прямо в окне вебинара или встречи, а также использовать отдельно — по ссылке, например, для асинхронного обучения или исследований.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой

В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android

Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными

Поставщик сапфира для iPhone ушел в убыток на 2 млрд после обстрела ВСУ

Самые успешные нейросети работают в программировании и математике. Их создатель объяснил, почему так

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще