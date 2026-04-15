«МегаФон» разработал платформу для подбора персональных предложений абонентам

«МегаФон» создал собственную платформу принятия решений в режиме реального времени для CVM (Customer Value Management) - MegaRITM, которая помогает подобрать для клиента продукт или услугу с учетом его привычек, потребностей и интересов. Ежемесячно сервис формирует порядка 500 млн персональных маркетинговых предложений. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Платформа в режиме реального времени обрабатывает массивы данных о клиентах, чтобы сформировать его цифровой профиль: какие услуги и подписки он подключает, пользуется ли мобильным приложением, как пополняет баланс своего счета и др. На основе этой информации сервис помогает подобрать для клиента наиболее подходящие ему уникальные предложения, среди которых и партнерские сервисы. Платформа может направлять коммуникации в удобные для клиента каналы связи — SMS, звонок голосового робота, чат-бот или мобильный личный кабинет.

Интегрированная генеративная нейросеть GenAI кардинально отличает сервис от зарубежных решений, на которых ранее работал оператор. ИИ выступает в роли помощника-консультанта для пользователей платформы, позволяя сократить период запуска маркетинговых кампаний.

Инструмент обрабатывает до 1500 запросов в секунду и формирует более 500 млн персональных предложений в месяц. Например, если человек находится в аэропорту, система направит ему предложение о выгодном пакете международного роуминга, а при исчерпании пакета минут — подберет новый пакет с персонально рассчитанным объемом. Всего используется более 100 таких сценариев-триггеров. При этом маркетологи могут моментально увидеть и проанализировать эффект от сделанных изменений и в случае необходимости сразу же доработать настройки.

«Телеком-рынок последние несколько лет переходит к персональному взаимодействию с каждым клиентом. Нам было важно не просто заменить зарубежные решения, а создать платформу под собственные запросы. Мы с нуля разработали и запустили инфраструктуру, которую продолжаем развивать, в том числе через интеграцию нейросетей. Мы видим потенциал решения не только внутри компании и после завершения регистрации в реестре российского ПО планируем предложить его внешнему рынку», — отметил директор по управлению корпоративными данными «МегаФона» Сергей Федорченко.